Агент Клаудиньо опроверг новость о возможном переходе бразильца в «Палмейрас»

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» опроверг новость о том, что представители игрока обсуждали возможный переход игрока в «Палмейрас».

«Это неправда», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее Goal сообщал, что бразильский клуб хотел приобрести игрока зимой, но отказался от этой мысли из-за слишком высокой цены, которая составит не меньше 20 миллионов евро.

По информации издания, теперь «Палмейрас» смирился с мыслью, что ему придётся раскошелиться, чтобы заполучить чемпиона России.

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 12 результативных передач в 29 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает бразильца в 18 миллионов евро.