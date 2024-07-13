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Сегодня, 10:34

Агент Клаудиньо — о возможном переходе полузащитника в «Фламенго»: «Ничего не решено»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Фламенго».

«Еще ничего не решено», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет контракт с ним до 2029 года.

11 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что предложение по бразильцу есть.

В сезоне-2023/24 Клаудиньо сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
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