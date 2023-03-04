Агент Клаудиньо: «Пока не могу сказать, насколько у него серьезные проблемы со здоровьем»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо отреагировал на то, что футболист пропустил матч 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Я не разговаривал с Клаудиньо. Пока не могу сказать, насколько у него серьезные проблемы со здоровьем», — приводит Sport24 слова Гарсии.

В сезоне-2022/23 Клаудиньо забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Зенит» во всех турнирах. 26-летний бразилец еще ни разу не появлялся на поле в официальных играх в 2023 году.