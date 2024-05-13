Агент Клаудиньо: «Интерес «Палмейраса»? Сейчас не время об этом говорить»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Интерес «Палмейрас» к Клаудиньо? Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» борется за чемпионство, и с моей стороны это было бы неэтично», — приводит слова Гаррсии «РБ Спорт».

Ранее появилась информация об интересе «Палмейраса» к 27-летнему бразильцу.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.