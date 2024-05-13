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Сегодня, 02:34

Агент Клаудиньо: «Интерес «Палмейраса»? Сейчас не время об этом говорить»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия поделился мнением о будущем полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

«Интерес «Палмейрас» к Клаудиньо? Сейчас не время об этом говорить. «Зенит» борется за чемпионство, и с моей стороны это было бы неэтично», — приводит слова Гаррсии «РБ Спорт».

Ранее появилась информация об интересе «Палмейраса» к 27-летнему бразильцу.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 39 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Клаудиньо в 18 миллионов евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-klaudin-o-palmejras-sejchas-nee-tichno-ob-e-tom-govorit/
Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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