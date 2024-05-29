Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:10

Агент Клаудиньо рассказал, возможен ли трансфер игрока в «Аль-Хиляль»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос, возможно ли воссоединение игрока «Зенита» Клаудиньо с экс-вингером сине-бело-голубых Малкомом в «Аль-Хиляле».

«Может ли Клаудиньо в будущем воссоединиться с Малкомом в «Аль-Хиляле»? От клуба нет никакого интереса, если где-то появилась информация — это ложь», — приводит слова агента Legalbet.

Малком перешел в «Аль-Хиляль» из «Зенита» летом 2023 года. Бразилец с командой стал чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка.

Клаудиньо в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. В текущем сезоне бразилец принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: Legalbet
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
3
Обсудить
Читайте также
Сафонов прилетел в Париж для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с «ПСЖ»
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Хабиб нарушил слово и вернулся в UFC, чтобы помочь лучшему другу побить свой рекорд. Что нужно знать о титульном поединке Махачев - Порье
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Представитель Дзюбы: «Руководство «Локомотива» и тренерский штаб даже не попрощались с Артемом»

Агент Слишковича: «Владимир ушел из «Спартака», потому что считает — так будет лучше для клуба»