Агент: «Клаудиньо не планирует покидать «Зенит», у нас нет предметных предложений»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что футболист не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга.

«На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы», — цитирует Sport24 агента.

Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.

В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 2 матча в РПЛ и 1 в Кубке России, отметившись одним голом.