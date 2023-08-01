Агент: «Клаудиньо не планирует покидать «Зенит», у нас нет предметных предложений»

Сегодня, 18:44
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил, что футболист не планирует покидать клуб из Санкт-Петербурга.
«На данный момент Клаудиньо не планирует покидать «Зенит». У нас нет предметных предложений по игроку, только запросы», — цитирует Sport24 агента.
Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды.
В текущем сезоне 26-летний бразилец провел 2 матча в РПЛ и 1 в Кубке России, отметившись одним голом.