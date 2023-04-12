Агент Клаудиньо заявил, что футболист хочет завоевать очередной титул с «Зенитом»

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не думает о переходе в другой клуб.
«В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.
В текущем сезоне Клаудиньо провел 24 матча в составе «Зенита», забил три гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.