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Сегодня, 18:21

Агент Клаудиньо заявил, что футболист хочет завоевать очередной титул с «Зенитом»

Алина Савинова
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не думает о переходе в другой клуб.

«В данный момент «Зенит» вошел в решающий отрезок сезона, так что сейчас точно не время что-либо предпринимать. Клаудиньо хочет завоевать чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

В текущем сезоне Клаудиньо провел 24 матча в составе «Зенита», забил три гола и сделал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-klaudin-o-perehod-v-drugoj-klub-sejchas-ne-vremya-dlya-e-togo-on-hochet-chempionstva-v-rossii/
Клаудиньо
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