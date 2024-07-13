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Сегодня, 16:25

Агент Клаудиньо: «Полузащитник должен остаться в «Зените» на следующий сезон»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Фламенго».

Ранее издание «Евро-футбол» выпустило новость, в которой агент подтвердил договоренность «Зенита» с «Фламенго» по Клаудиньо.

«Новость, что есть договоренность между «Зенитом» и «Фламенго» по Клаудиньо, ложь. Тот, кто это написал — лжец! Клаудиньо — игрок «Зенита»! Он должен остаться в клубе на следующий сезон» — сказал Гарсия «СЭ».

Клаудиньо в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Бразилец принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

Клаудиньо
ФК Зенит
ФК Фламенго
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