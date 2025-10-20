Агент Клоппа сообщил, что тренер не возглавит «Спартак»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы своего клиента возглавить «Спартак». — Извините, нет. Без шансов, — цитирует Косицке Odds.ru. 58-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он работал с мерсисайдцами с 2015 года. До этого Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц». После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

тихоновнавсегда Вадим Антропов spor71917 Туборг Красно-белый Аквариум7 Natalya Antropova Vadim Вадим Антропов Сколько у Вас еще плюсующих акаунтов? Одни и те же "лица" Добра Вам-убогие! 22.10.2025

ANTI BOMG больные люди! какой, нахЪ, Клопп!!!???? 21.10.2025

sven все правильно, Юрген Клопп тренер, а не идиот. с таким руководством он не сработается 21.10.2025

Stilet525 Неожиданно!!! 21.10.2025

hattabych Ай-яй-яй, отказали самому Заздравину. В следующий раз пусть главный редактор звонит, да напрямую Клоппу. Может и согласится. 20.10.2025

Kirill Boglovsky Видимо, это Мохаммед Зидан ) 20.10.2025

Александр Солодовников Ну как же так он такой великий клуб возглавить отказывается.... Ну ничего мне тут Карпов на ухо шепнул, что Зидан скорей всего согласится....) 20.10.2025

Каспийский берег Кто про это спрашивал? Премия....идиот года обеспечена! Гитлеру позвоните, а вдруг! 20.10.2025

Упёртый русский Смешной! Сейчас Лукойл предложит пол лярда евро за сезон, и прибежит, как миленький. А уж агент и спиной об ноги будет тереться, как маленькая собачка... 20.10.2025

Симон Вирсаладзе Ссыканул уровня РПЛ 20.10.2025

Старшой0754 А че так? 20.10.2025

Симон Вирсаладзе Ну надо же. Какая неожиданность. 20.10.2025

crazymax Я думаю, первый в очереди Зидан! С условием, что Спартак прикупит Роналду и Месси! 20.10.2025

crazymax Клопп вообще берега попутал!:grin: 20.10.2025

volish17 Пишут бред и ловят хайп , черная пресса ... 20.10.2025

тихоновнавсегда ))) Сука...Никогда так не смеялся...Спасибо! "Человек" сьехал с нормального адеквата до быдла за полчаса! И кто он после этого? Надеюсь в Санкт-Петербурге есть адекватные и культурные люди!Это просто недоразумение!))) Персен+валериана дурачок! 20.10.2025

zenit20252025 Ты, прыщавый чмошник, сам это упрямо/упорно и заслужил! Засим прощаюсь, вонь подретузная! (( 20.10.2025

С детства за Уралмаш! Раибнер И.Я. "Как отказывали "Спартаку". 2025 г.в., 200 стр., мягкая, хорошо мнущаяся обложка... 20.10.2025

тихоновнавсегда Ну теперь все ясно!Оппонент перешел на личность и оскорбления...Тут все уже понятно! Прошу прощения у всех тех,кто читал мою переписку с этим неадекватом! Всем добра! 20.10.2025

oleg ves спросите еще и Гвардиолу, ДБ 20.10.2025

zenit20252025 Много букв, опущенный! ((. Ты же уже неоднократно извинялся и удалялся. СССР здесь вообще не при чём! А если с твоей колхозной колокольни что-то и заметил, то удались в своё поколение "ПЕПСИ"... Пока, бото-пидоромолекула__:star_struck::heart_eyes: 20.10.2025

тихоновнавсегда Чудны дела твои Господи...Оставляю Вас с Вашей непонятной логикой. Мне много лет,я из другой страны-СССР...Я Вас не хочу понимать даже!Сходите к психологу. 20.10.2025

zenit20252025 Признаюсь ЧЕСТНО: Таких как Вы - НЕ жаль, ни капли! Совет: Почаще смотритесь в зеркало души = Критика должна быть КРИТИКУЕМОЙ, и жизнь станет веселее! Удачи не желаю, т.к. не люблю хамства, а со старшими тем более тчк 20.10.2025

Garryman И хорошо бы уточнить: в каком именно году Клопп не возглавит Спартак? 20.10.2025

sargon Ну и дарчек))) мог не плохо заработать... в этом гадюшники кто только не заработыванет... 20.10.2025

тихоновнавсегда :man_facepalming: Мне Вас немного даже жаль...Если Вы этого не поняли... "Зенит"-чемпион! 20.10.2025

ToLkUnet Ну у них хоть повод есть 20.10.2025

zenit20252025 "Гавномет" - не исправлено Это не совсем наука - больше ПРАКТИКА Не за что ) 20.10.2025

тихоновнавсегда Я исправил свой комментарий мастер!Спасибо Вам за науку! Теперь свои ошибки в предыдущем комментарии поправьте.Вы же грамотный!Удачи!Удаляюсь!Не смею Вас более задерживать, и показывать свое невежество. 20.10.2025

zenit20252025 Сам Новосибирск не может быть тупым. Бывал там, и не один раз. Свердловск (Екатеринбург) роднее и ближе. Уважаю Столицу, как Город, но не люблю самих москвичей. Исключение: Артисты Театра-Кино, поэты/писатели, учёные... 20.10.2025

тихоновнавсегда Еще раз Вам спасибо!Привет из Новосибирска! Всего доброго Вам!Без иронии!Но более Вас не буду беспокоить тупыми ответами! 20.10.2025

zenit20252025 Я приблизительно и ожидал такого ответа Спасибо 20.10.2025

тихоновнавсегда В Санкт-Петербурге самые образованные люди! Спасибо Вам! Учтем,и будем выражаться яснее! Ниже поребрика! 20.10.2025

zenit20252025 Лично я, легко бы нашёл тренера для Спартака, спросив: - Кто не хочет возглавить Спартак ?! 20.10.2025

Antimadridista я слышал как бабки во дворе говорили что великий Карло уже едет в Спартак:)) 20.10.2025

zenit20252025 Сколько тупых людей на форуме ((. А ЯВНО ниже - это хорошо или плохо ?! 20.10.2025

Gordon Сейчас может и поедет. А вот Холлан - вряд ли. Но надо спросить. 20.10.2025

Gordon Спасибо за информацию! Но этого мало! Необходимо уточнить, не возглавят ли "Спартак" Скалони, Симеоне и Анчелотти. Налицо какая-то недовысказанность. 20.10.2025

Voorhees И Фалькао к нам не приедет! 20.10.2025

Jean4 Это у кого же хватило ума агенту Клоппа вопросы по поводу Спартака задавать? Это какой-то стеб от журналиста? 20.10.2025

тихоновнавсегда Не в том месте...Явно ниже... 20.10.2025

Valekka А где у них рот-то?! 20.10.2025

Ganimed Ну тогда извиняйс, Валера, больше ты нигде и на не нужен будешь:joy: 20.10.2025

Vyacheslav Popov Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф не возгавят Спартак Москва! 20.10.2025

тихоновнавсегда Господи...Да заткните уже рот этим горе-"корреспондентам"! Еще раз повторю,оставьте славное имя "Спорт-Экспресс" и переходите все вместе в "Говномет-Экспресс" 20.10.2025

АндрейЕвгеньевич Понеслось.. И это они называют журналистикой.. 20.10.2025