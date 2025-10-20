Агент Клоппа сообщил, что тренер не возглавит «Спартак»

20 октября, 15:36
Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы своего клиента возглавить «Спартак».
— Извините, нет. Без шансов, — цитирует Косицке Odds.ru.
58-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он работал с мерсисайдцами с 2015 года. До этого Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
тихоновнавсегда
Вадим Антропов spor71917 Туборг Красно-белый Аквариум7 Natalya Antropova Vadim Вадим Антропов Сколько у Вас еще плюсующих акаунтов? Одни и те же "лица" Добра Вам-убогие!
22.10.2025
ANTI BOMG
больные люди! какой, нахЪ, Клопп!!!????
21.10.2025
sven
все правильно, Юрген Клопп тренер, а не идиот. с таким руководством он не сработается
21.10.2025
Stilet525
Неожиданно!!!
21.10.2025
hattabych
Ай-яй-яй, отказали самому Заздравину. В следующий раз пусть главный редактор звонит, да напрямую Клоппу. Может и согласится.
20.10.2025
Kirill Boglovsky
Видимо, это Мохаммед Зидан )
20.10.2025
Александр Солодовников
Ну как же так он такой великий клуб возглавить отказывается.... Ну ничего мне тут Карпов на ухо шепнул, что Зидан скорей всего согласится....)
20.10.2025
Каспийский берег
Кто про это спрашивал? Премия....идиот года обеспечена! Гитлеру позвоните, а вдруг!
20.10.2025
Упёртый русский
Смешной! Сейчас Лукойл предложит пол лярда евро за сезон, и прибежит, как миленький. А уж агент и спиной об ноги будет тереться, как маленькая собачка...
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
Ссыканул уровня РПЛ
20.10.2025
Старшой0754
А че так?
20.10.2025
Симон Вирсаладзе
Ну надо же. Какая неожиданность.
20.10.2025
crazymax
Я думаю, первый в очереди Зидан! С условием, что Спартак прикупит Роналду и Месси!
20.10.2025
crazymax
Клопп вообще берега попутал!:grin:
20.10.2025
volish17
Пишут бред и ловят хайп , черная пресса ...
20.10.2025
тихоновнавсегда
))) Сука...Никогда так не смеялся...Спасибо! "Человек" сьехал с нормального адеквата до быдла за полчаса! И кто он после этого? Надеюсь в Санкт-Петербурге есть адекватные и культурные люди!Это просто недоразумение!))) Персен+валериана дурачок!
20.10.2025
zenit20252025
Ты, прыщавый чмошник, сам это упрямо/упорно и заслужил! Засим прощаюсь, вонь подретузная! ((
20.10.2025
С детства за Уралмаш!
Раибнер И.Я. "Как отказывали "Спартаку". 2025 г.в., 200 стр., мягкая, хорошо мнущаяся обложка...
20.10.2025
тихоновнавсегда
Ну теперь все ясно!Оппонент перешел на личность и оскорбления...Тут все уже понятно! Прошу прощения у всех тех,кто читал мою переписку с этим неадекватом! Всем добра!
20.10.2025
oleg ves
спросите еще и Гвардиолу, ДБ
20.10.2025
zenit20252025
Много букв, опущенный! ((. Ты же уже неоднократно извинялся и удалялся. СССР здесь вообще не при чём! А если с твоей колхозной колокольни что-то и заметил, то удались в своё поколение "ПЕПСИ"... Пока, бото-пидоромолекула__:star_struck::heart_eyes:
20.10.2025
тихоновнавсегда
Чудны дела твои Господи...Оставляю Вас с Вашей непонятной логикой. Мне много лет,я из другой страны-СССР...Я Вас не хочу понимать даже!Сходите к психологу.
20.10.2025
zenit20252025
Признаюсь ЧЕСТНО: Таких как Вы - НЕ жаль, ни капли! Совет: Почаще смотритесь в зеркало души = Критика должна быть КРИТИКУЕМОЙ, и жизнь станет веселее! Удачи не желаю, т.к. не люблю хамства, а со старшими тем более тчк
20.10.2025
Garryman
И хорошо бы уточнить: в каком именно году Клопп не возглавит Спартак?
20.10.2025
sargon
Ну и дарчек))) мог не плохо заработать... в этом гадюшники кто только не заработыванет...
20.10.2025
тихоновнавсегда
:man_facepalming: Мне Вас немного даже жаль...Если Вы этого не поняли... "Зенит"-чемпион!
20.10.2025
ToLkUnet
Ну у них хоть повод есть
20.10.2025
zenit20252025
"Гавномет" - не исправлено Это не совсем наука - больше ПРАКТИКА Не за что )
20.10.2025
тихоновнавсегда
Я исправил свой комментарий мастер!Спасибо Вам за науку! Теперь свои ошибки в предыдущем комментарии поправьте.Вы же грамотный!Удачи!Удаляюсь!Не смею Вас более задерживать, и показывать свое невежество.
20.10.2025
zenit20252025
Сам Новосибирск не может быть тупым. Бывал там, и не один раз. Свердловск (Екатеринбург) роднее и ближе. Уважаю Столицу, как Город, но не люблю самих москвичей. Исключение: Артисты Театра-Кино, поэты/писатели, учёные...
20.10.2025
тихоновнавсегда
Еще раз Вам спасибо!Привет из Новосибирска! Всего доброго Вам!Без иронии!Но более Вас не буду беспокоить тупыми ответами!
20.10.2025
zenit20252025
Я приблизительно и ожидал такого ответа Спасибо
20.10.2025
тихоновнавсегда
В Санкт-Петербурге самые образованные люди! Спасибо Вам! Учтем,и будем выражаться яснее! Ниже поребрика!
20.10.2025
zenit20252025
Лично я, легко бы нашёл тренера для Спартака, спросив: - Кто не хочет возглавить Спартак ?!
20.10.2025
Antimadridista
я слышал как бабки во дворе говорили что великий Карло уже едет в Спартак:))
20.10.2025
zenit20252025
Сколько тупых людей на форуме ((. А ЯВНО ниже - это хорошо или плохо ?!
20.10.2025
Gordon
Сейчас может и поедет. А вот Холлан - вряд ли. Но надо спросить.
20.10.2025
Gordon
Спасибо за информацию! Но этого мало! Необходимо уточнить, не возглавят ли "Спартак" Скалони, Симеоне и Анчелотти. Налицо какая-то недовысказанность.
20.10.2025
Voorhees
И Фалькао к нам не приедет!
20.10.2025
Jean4
Это у кого же хватило ума агенту Клоппа вопросы по поводу Спартака задавать? Это какой-то стеб от журналиста?
20.10.2025
тихоновнавсегда
Не в том месте...Явно ниже...
20.10.2025
Valekka
А где у них рот-то?!
20.10.2025
Ganimed
Ну тогда извиняйс, Валера, больше ты нигде и на не нужен будешь:joy:
20.10.2025
Vyacheslav Popov
Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф не возгавят Спартак Москва!
20.10.2025
тихоновнавсегда
Господи...Да заткните уже рот этим горе-"корреспондентам"! Еще раз повторю,оставьте славное имя "Спорт-Экспресс" и переходите все вместе в "Говномет-Экспресс"
20.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Понеслось.. И это они называют журналистикой..
20.10.2025
AnTaras
Это очень смешно. Опросы тренеров продолжаются:grinning:
20.10.2025