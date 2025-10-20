Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

20 октября, 15:36

Агент Клоппа сообщил, что тренер не возглавит «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы своего клиента возглавить «Спартак».

— Извините, нет. Без шансов, — цитирует Косицке Odds.ru.

58-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он работал с мерсисайдцами с 2015 года. До этого Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Odds.ru
49

  • тихоновнавсегда

    Вадим Антропов spor71917 Туборг Красно-белый Аквариум7 Natalya Antropova Vadim Вадим Антропов Сколько у Вас еще плюсующих акаунтов? Одни и те же "лица" Добра Вам-убогие!

    22.10.2025

  • ANTI BOMG

    больные люди! какой, нахЪ, Клопп!!!????

    21.10.2025

  • sven

    все правильно, Юрген Клопп тренер, а не идиот. с таким руководством он не сработается

    21.10.2025

  • Stilet525

    Неожиданно!!!

    21.10.2025

  • hattabych

    Ай-яй-яй, отказали самому Заздравину. В следующий раз пусть главный редактор звонит, да напрямую Клоппу. Может и согласится.

    20.10.2025

  • Kirill Boglovsky

    Видимо, это Мохаммед Зидан )

    20.10.2025

  • Александр Солодовников

    Ну как же так он такой великий клуб возглавить отказывается.... Ну ничего мне тут Карпов на ухо шепнул, что Зидан скорей всего согласится....)

    20.10.2025

  • Каспийский берег

    Кто про это спрашивал? Премия....идиот года обеспечена! Гитлеру позвоните, а вдруг!

    20.10.2025

  • Упёртый русский

    Смешной! Сейчас Лукойл предложит пол лярда евро за сезон, и прибежит, как миленький. А уж агент и спиной об ноги будет тереться, как маленькая собачка...

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ссыканул уровня РПЛ

    20.10.2025

  • Старшой0754

    А че так?

    20.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну надо же. Какая неожиданность.

    20.10.2025

  • crazymax

    Я думаю, первый в очереди Зидан! С условием, что Спартак прикупит Роналду и Месси!

    20.10.2025

  • crazymax

    Клопп вообще берега попутал!:grin:

    20.10.2025

  • volish17

    Пишут бред и ловят хайп , черная пресса ...

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    ))) Сука...Никогда так не смеялся...Спасибо! "Человек" сьехал с нормального адеквата до быдла за полчаса! И кто он после этого? Надеюсь в Санкт-Петербурге есть адекватные и культурные люди!Это просто недоразумение!))) Персен+валериана дурачок!

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Ты, прыщавый чмошник, сам это упрямо/упорно и заслужил! Засим прощаюсь, вонь подретузная! ((

    20.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Раибнер И.Я. "Как отказывали "Спартаку". 2025 г.в., 200 стр., мягкая, хорошо мнущаяся обложка...

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Ну теперь все ясно!Оппонент перешел на личность и оскорбления...Тут все уже понятно! Прошу прощения у всех тех,кто читал мою переписку с этим неадекватом! Всем добра!

    20.10.2025

  • oleg ves

    спросите еще и Гвардиолу, ДБ

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Много букв, опущенный! ((. Ты же уже неоднократно извинялся и удалялся. СССР здесь вообще не при чём! А если с твоей колхозной колокольни что-то и заметил, то удались в своё поколение "ПЕПСИ"... Пока, бото-пидоромолекула__:star_struck::heart_eyes:

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Чудны дела твои Господи...Оставляю Вас с Вашей непонятной логикой. Мне много лет,я из другой страны-СССР...Я Вас не хочу понимать даже!Сходите к психологу.

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Признаюсь ЧЕСТНО: Таких как Вы - НЕ жаль, ни капли! Совет: Почаще смотритесь в зеркало души = Критика должна быть КРИТИКУЕМОЙ, и жизнь станет веселее! Удачи не желаю, т.к. не люблю хамства, а со старшими тем более тчк

    20.10.2025

  • Garryman

    И хорошо бы уточнить: в каком именно году Клопп не возглавит Спартак?

    20.10.2025

  • sargon

    Ну и дарчек))) мог не плохо заработать... в этом гадюшники кто только не заработыванет...

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    :man_facepalming: Мне Вас немного даже жаль...Если Вы этого не поняли... "Зенит"-чемпион!

    20.10.2025

  • ToLkUnet

    Ну у них хоть повод есть

    20.10.2025

  • zenit20252025

    "Гавномет" - не исправлено Это не совсем наука - больше ПРАКТИКА Не за что )

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Я исправил свой комментарий мастер!Спасибо Вам за науку! Теперь свои ошибки в предыдущем комментарии поправьте.Вы же грамотный!Удачи!Удаляюсь!Не смею Вас более задерживать, и показывать свое невежество.

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Сам Новосибирск не может быть тупым. Бывал там, и не один раз. Свердловск (Екатеринбург) роднее и ближе. Уважаю Столицу, как Город, но не люблю самих москвичей. Исключение: Артисты Театра-Кино, поэты/писатели, учёные...

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Еще раз Вам спасибо!Привет из Новосибирска! Всего доброго Вам!Без иронии!Но более Вас не буду беспокоить тупыми ответами!

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Я приблизительно и ожидал такого ответа Спасибо

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    В Санкт-Петербурге самые образованные люди! Спасибо Вам! Учтем,и будем выражаться яснее! Ниже поребрика!

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Лично я, легко бы нашёл тренера для Спартака, спросив: - Кто не хочет возглавить Спартак ?!

    20.10.2025

  • Antimadridista

    я слышал как бабки во дворе говорили что великий Карло уже едет в Спартак:))

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Сколько тупых людей на форуме ((. А ЯВНО ниже - это хорошо или плохо ?!

    20.10.2025

  • Gordon

    Сейчас может и поедет. А вот Холлан - вряд ли. Но надо спросить.

    20.10.2025

  • Gordon

    Спасибо за информацию! Но этого мало! Необходимо уточнить, не возглавят ли "Спартак" Скалони, Симеоне и Анчелотти. Налицо какая-то недовысказанность.

    20.10.2025

  • Voorhees

    И Фалькао к нам не приедет!

    20.10.2025

  • Jean4

    Это у кого же хватило ума агенту Клоппа вопросы по поводу Спартака задавать? Это какой-то стеб от журналиста?

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Не в том месте...Явно ниже...

    20.10.2025

  • Valekka

    А где у них рот-то?!

    20.10.2025

  • Ganimed

    Ну тогда извиняйс, Валера, больше ты нигде и на не нужен будешь:joy:

    20.10.2025

  • Vyacheslav Popov

    Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф не возгавят Спартак Москва!

    20.10.2025

  • тихоновнавсегда

    Господи...Да заткните уже рот этим горе-"корреспондентам"! Еще раз повторю,оставьте славное имя "Спорт-Экспресс" и переходите все вместе в "Говномет-Экспресс"

    20.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Понеслось.. И это они называют журналистикой..

    20.10.2025

  • AnTaras

    Это очень смешно. Опросы тренеров продолжаются:grinning:

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Юрген Клопп
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя