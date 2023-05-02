Агент Клюев рассказал, что «Спартак» хотел купить у ЦСКА Головина и Фернандеса

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе «Спартака» к игрокам ЦСКА.

«Сколько максимально будет возможность играть в Европе, Саша будет играть там. Леонид Слуцкий нам в этом поможет. Пытался ли «Зенит» купить Головина? В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что «Спартак» хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. На данный момент россиянин является игроком «Монако». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.