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Агент Клюев рассказал, что «Спартак» хотел купить у ЦСКА Головина и Фернандеса

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе «Спартака» к игрокам ЦСКА.

«Сколько максимально будет возможность играть в Европе, Саша будет играть там. Леонид Слуцкий нам в этом поможет. Пытался ли «Зенит» купить Головина? В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что «Спартак» хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. На данный момент россиянин является игроком «Монако». В текущем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей в чемпионате Франции, отметился 7 голами и 7 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088367-agent-golovina-spartak-hotel-kupit-u-cska-sashu-i-mario-fernandesa.html
Александр Головин
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