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Агент Комличенко отреагировал на слова Талалаева: «Видимо, Андрей Викторович фанат Николая»

Агент Комличенко отреагировал на слова Талалаева
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в адрес игрока.

На 90-й минуте матча 23-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Химками» Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле. Комментируя решение арбитра, специалист заявил: «Мы не растим Комличенко, а говорим правду в лицо».

«Честно говоря, даже не знаю, что тут комментировать. Был матч «Крылья Советов» — «Химки», где Андрей Викторович [Талалаев] получил красную карточку. Как известно, Николай Комличенко играет за «Ростов» и готовится к завтрашнему матчу против «Зенита». Не понимаю, какая тут связь. Единственное, что могу сказать — видимо, Андрей Викторович фанат Комличенко, очень переживает за него», — сказал Клюев «СЭ».

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» идут на 15-й строчке с 14 очками. Подмосковная команда прервала серию из четырех поражений подряд.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Андрей Талалаев
Николай Комличенко
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