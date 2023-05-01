КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Агент Комличенко ответил на резкие слова Талалаева в адрес футболиста

Алина Савинова
Telegram Дзен

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева в адрес футболиста.

Ранее Талалаев открыто обвинил Комличенко в симуляциях, так как форвард заработал на себе в этом сезоне рекордное количество пенальти.

«Я хорошо отношусь к Андрею Викторовичу, видимо, он очень переживает за Колю. Я только так могу объяснить его слова. Но я положительно отношусь к тому, что на Комличенко столько назначают пенальти. Значит, он хорошо играет и делает свою работу. У нас же есть ВАР», — приводит «Чемпионат» слова Клюева.

В текущем сезоне РПЛ Комличенко провел 24 матча, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5088177-agent-komlichenko-klyuev-otvetil-na-rezkie-slova-talalaeva-v-adres-forvarda.html
Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
9
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой «истинным лицом» Киева
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Семин о назначении Евсеева в «Факел»: «Он везде достигает результатов»
Тикнизян: «Перед этим сезоном мы рассказывали, что будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?»
Терехин: «Уже пять туров «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор»
Игнатьев — о 17-й отставке в РПЛ: «Непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами»
Бояринцев: «Навряд ли Малком сможет заиграть в Европе так же ярко, как в России»
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терехин: «Уже пять туров «Динамо» играет еле-еле. Просто кошмар в обороне, проходной двор»

Тикнизян: «Перед этим сезоном мы рассказывали, что будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы?»