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Сегодня, 19:35

Агент Комличенко: «Он набирает форму и готовится к «Спартаку»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья 29-летнего игрока.

Ранее Комличенко пропустил 4 матча из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«Николай чувствует себя хорошо. Вышел в последнем матче за «Ростов» против «Химок» в Кубке России после повреждения. Сейчас он набирает форму и готовится к «Спартаку», — сказал Клюев «СЭ».

Комличенко в этом сезоне провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ближайший матч «Ростов» проведет на выезде против «Спартака», 5 октября.

Николай Комличенко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)

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