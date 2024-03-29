Агент Комличенко рассказал о состоянии футболиста

29 марта, 10:20
Футбольный агент Александр Клюев заявил, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко восстановился после повреждения. Форвард был травмирован на зимних сборах в ОАЭ и пропустил начало второго отрезка РПЛ.
— Николай чувствует себя хорошо и готовится к игре против «Динамо», — сказал Клюев.
— Как думаете, у Комличенко есть особый настрой на «Динамо»?
— У Николая на каждую игру боевой настрой, потому что он хочет помочь своей команде достичь успеха и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата, — цитирует Клюева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Комличенко провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.