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29 марта, 10:20

Агент Комличенко рассказал о состоянии футболиста

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Александр Клюев заявил, что нападающий «Ростова» Николай Комличенко восстановился после повреждения. Форвард был травмирован на зимних сборах в ОАЭ и пропустил начало второго отрезка РПЛ.

— Николай чувствует себя хорошо и готовится к игре против «Динамо», — сказал Клюев.

— Как думаете, у Комличенко есть особый настрой на «Динамо»?

— У Николая на каждую игру боевой настрой, потому что он хочет помочь своей команде достичь успеха и бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата, — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Комличенко провел 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/komlichenko-vosstanovilsya-posle-travmy/
Николай Комличенко
ФК Ростов
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