Агент Комличенко высказался об интересе «Локомотива»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к форварду.

«Был ли реальный интерес к Комличенко? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро.