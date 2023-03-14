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Агент Конате: Мохамед точно восстановится к матчу против «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал о состоянии игрока после травмы.

«Конате уже в хорошей форме, чувствует себя нормально, думаю, к следующей игре чемпионата против «Крыльев» он будет готов, но к «Спартаку» — так точно. Я не думаю, что его восстановление будут форсировать. Что именно за травма? На тренировочном сборе они бегали по пересеченной местности, он чуть-чуть дернул мышцу. Ничего серьезного», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провел 20 матчей за «Ахмат», в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-mohamed-tochno-vosstanovitsya-k-matchu-protiv-spartaka/
Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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