Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:26

Агент Конате: «В «Ахмате» все супер, но в любой команде должно быть движение»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающего Мохамеда Конате все устраивает в «Ахмате». При этом он отметил, что каждый футболист должен двигаться вперед.

«До конца чемпионата даже не буду разговаривать про будущее Конате. Переговоры с другими клубами? Они велись еще год назад, и уже были клубы, которые хотели его приобрести. Но не хочу сейчас ворошить эту тему, мы не трогаем Мохамеда, и он забивает в каждом матче. В «Ахмате» все супер, и многое Конате устраивает. Но в любой команде должно быть движение. У «Зенита» определенный спад, потому что футболисты пять раз выиграли чемпионат, а нужна мотивация, определенные цели», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. Всего 26-летний футболист провел 88 матчей за грозненский клуб, отметившись 33 голами и 3 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
0
Читайте также
Биография Джейка Пола: жизнь и карьера блогера и боксера
Фьюри и Усик проведут бой в ночь с 18 на 19 мая в Эр-Рияде
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Эйфория по Станковичу, несвобода Промеса, два защитника на покупку и чистка состава. Что происходит в «Спартаке» на финише сезона
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
«Сочи» — «Краснодар»: видео голов
«Краснодар» вырвал победу в матче с «Сочи»! Онлайн-трансляция матча
«Сочи» вылетел из РПЛ после поражения в матче с «Краснодаром»
Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительное выражение про «Зенит» во время матча РПЛ
Космический Миранчук, дубль Сулейманова, Дзюба на скамейке: «Локо» закрыл домашний сезон
«Сочи» — «Краснодар»: команды обменялись забитыми мячами в первом тайме южного дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Болельщики «Динамо» скандировали оскорбительное выражение про «Зенит» во время матча РПЛ

«Сочи» — «Краснодар»: хозяева вышли вперед на 73-й минуте встречи