Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал повреждение игрока на сборе команды.

Ранее «Ахмат» сообщал, что футболист не принял участие в товарищеском матче против «Химок» из-за повреждения.

«Он не сыграл против «Химок». Ему было обидно, потому что это его бывшая команда. Повреждение есть, но оно небольшое. Будет ли он готов к матчам Кубка России? Да, конечно», — сказал Селюк «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.