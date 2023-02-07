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Сегодня, 08:00

Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал повреждение игрока на сборе команды.

Ранее «Ахмат» сообщал, что футболист не принял участие в товарищеском матче против «Химок» из-за повреждения.

«Он не сыграл против «Химок». Ему было обидно, потому что это его бывшая команда. Повреждение есть, но оно небольшое. Будет ли он готов к матчам Кубка России? Да, конечно», — сказал Селюк «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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