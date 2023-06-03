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Сегодня, 15:37

Агент Конате рассказал о будущем футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем футболиста.

«Кто-то хочет, чтобы он уходил, а кто-то не хочет. Конате очень хороший футболист. Естественно, им интересуются другие европейские клубы. Я хочу сказать одну вещь, когда игрок долго в одном и том же клубе, у него пропадает определенная мотивация. Поэтому футболист должен расти, должен быть мотивирован, и тогда он будет лучше и лучше», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду 28 матчей, отметился 13 голами и отдал результативную передачу.

Контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146172_agent_konate_rasskazal_o_buduschem_futbolista
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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