Агент Конате рассказал о будущем футболиста

Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем футболиста.

«Кто-то хочет, чтобы он уходил, а кто-то не хочет. Конате очень хороший футболист. Естественно, им интересуются другие европейские клубы. Я хочу сказать одну вещь, когда игрок долго в одном и том же клубе, у него пропадает определенная мотивация. Поэтому футболист должен расти, должен быть мотивирован, и тогда он будет лучше и лучше», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду 28 матчей, отметился 13 голами и отдал результативную передачу.

Контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.