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Сегодня, 08:00

Агент Конате сообщил, что нападающий получил паспорт РФ: «Заслужил в отличие от разных бразильцев»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Мохамед Конате.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал «СЭ», почему игрок получил российский паспорт.

«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличии от многих футболистов, которые получали паспорта единственный, кто должен был. У него жена русская, дочка русская. Он живет в Москве, купил здесь квартиру, в России играет больше пяти лет. Говорит свободно на русском. У него есть все компоненты, чтобы получить российский паспорт. Он получил его из-за семьи, которую он нашел, благодаря тому, что играет в России. Он черный чеченец. Мне не нравится, когда получают паспорта ради выгод. Конате в отличие от разных бразильцев получил, потому что так положено по закону. Было бы смешно, если бы он к русской жене каждый раз просил визу», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил «РБ спорт» о готовности получить паспорт.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 6 матчей в чемпионате России и отметился двумя голами.

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
6
11
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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