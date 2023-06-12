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Селюк — о Конате: «Когда футболист находится в команде больше двух лет, у него пропадает мотивация»

Алина Савинова
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Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, прокомментировал желание грозненского клуба продлить контракт с форвардом.

«Это очень хорошо, что «Ахмату» нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо по ступенькам идти вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации. Что касается лично Конате, я пока ничего не знаю. Пока смотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году. В сезоне-2022/23 он провел за грозненскую команду 27 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-kogda-futbolist-igraet-v-komande-bol-she-2-let-u-nego-propadaet-motivatsiya/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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