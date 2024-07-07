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Сегодня, 10:35

Агент Конате заявил, что футболист вряд ли останется в России

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что бывший нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, скорее всего, покинет Россию.

— Существует вероятность, что Конате останется в России?

— Нет, это вряд ли. Я, честно говоря, даже ни с кем из российских клубов не общался. Но еще не все переговоры закончены, — цитирует Селюка «РБ Спорт».

26-летний форвард покинул «Ахмат» свободным агентом после окончания сезона-2023/24. В россии он играл за «Тамбов», «Химки» и грозненский клуб.

С августа 2016-го по январь 2017 года он выстпал за «Урал».

Мохамед Конате
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