Агент Конате заявил, что футболист является одним из трех лучших нападающих в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Саелюк заявил, что по Мохамеду Конате есть конкретные предложения.

«По Конате есть конкретные предложения, в том числе, и из России. «Ахмат» будет смотреть, решать. Конате на сегодня — один из трех лучших лучших нападающих вместе с Кордобой и Дзюбой», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мохамед Конате провел 28 матчей в составе «Ахмата», в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.