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Сегодня, 16:07

Агент Конате заявил, что футболист является одним из трех лучших нападающих в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Саелюк заявил, что по Мохамеду Конате есть конкретные предложения.

«По Конате есть конкретные предложения, в том числе, и из России. «Ахмат» будет смотреть, решать. Конате на сегодня — один из трех лучших лучших нападающих вместе с Кордобой и Дзюбой», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мохамед Конате провел 28 матчей в составе «Ахмата», в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-po-konate-est-konkretny-e-predlozheniya-v-tom-chisle-i-iz-rossii/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
0
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