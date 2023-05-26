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Сегодня, 14:14

Агент Конате заявил, что к футболисту есть интерес из Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате.

«Интерес к Конате есть, он был всегда. По нему звонят, спрашивают, интересуются. Интерес есть отовсюду, из Европы в том числе. Начнет ли Конате новый сезон в другой команде? Посмотрим, все может быть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

На счету 25-летнего нападающего 11 забитых мячей и одна голевая передача в 23 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-nachnet-li-konate-novy-j-sezon-v-drugoj-komande-vse-mozhet-by-t-interes-k-nemu-est/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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