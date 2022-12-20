Агент Конате заявил, что у игрока есть предложения не только от «Црвены Звезды»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтвердил интерес «Црвены Звезды» к нападающему «Ахмата» Мохамеду Конате.

«Это практически так. Предложения есть от разных разных команд, не только от «Црвены Звезды». Но, скорее всего, этот сезон Конате доиграет в «Ахмате». Есть ли интерес от российских клубов? Думаю, есть, но они обращаются напрямую в «Ахмат», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что «Црвена Звезда» сделала предложение по Мохамеду Конате, однако «Ахмат» его отклонил.

В нынешнем сезоне Мохамед Конате провел 20 матчей в составе «Ахмата», в которых забил девять мячей.