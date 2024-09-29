Агент Кучаева: «Костя начинает приходить в себя. Он переходил в «Ростов», чтобы перезапустить карьеру»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре своего клиента.

«Слава богу, что Костя начинает приходить в себя. Это отмечают все. С этой целью он и переходил в «Ростов», чтобы перезапустить свою карьеру, вернуться на свой уровень и улучшить игру. Работая с Валерием Георгиевичем Карпиным, этого можно добиться», — сказал Клюев «СЭ».

26-летний Кучаев перешел в «Ростов» этим летом в статусе свободного агента. Ранее он играл в составе ЦСКА и «Пари НН».