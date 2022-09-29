Агент Кучаева: «Перед молодежным Евро Константином интересовался итальянский клуб»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, что его клиентом интересовался итальянский клуб.

— Вы работаете также с Александром Головиным, который уже 4 года выступает за «Монако». Константина Кучаева вдохновляет пример бывшего партнера по ЦСКА, и хотел бы он сам попробовать себя в европейском чемпионате?

— Александр и Константин — друзья, они постоянно общаются. Кучаева должен вдохновлять не только пример Головина, но и Алексея Миранчука, Федора Чалова, который не так давно выступал за «Базель». Уверен, что многие игроки хотели бы попробовать себя в Европе.

— Мы помним яркие периоды карьеры Константина, например, когда он забивал «Манчестер Юнайтед», когда признавался лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Был ли к Кучаеву интерес из Европы?

— Не надо жить прошлым. Перед молодежным Евро Константином интересовался итальянский клуб. Константин на него не попал из-за травмы.

В нынешнем сезоне 24-летний россиян принял участие в 8 матчах за армейцев и забил 3 мяча. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.