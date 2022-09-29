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29 сентября, 17:28

Агент Кучаева: «Константин хотел бы получать больше игрового времени в ЦСКА»

Агент Кучаева заявил, что полузащитник хотел бы получать больше игрового времени в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, оценил выступления своего клиента в нынешнем сезоне.

— Вчера Константин забил «Сочи» и помог ЦСКА победить. Как оцените его выступление?

— Вы сами ответили на вопрос, Кучаев забил важный мяч и помог одержать победу.

— В Кубке Кучаев здорово себя проявил, но с приездом Мендеса и Зделара в Российской премьер-лиге (РПЛ) Константин потерял место в старте. Справедливо ли это решение Владимира Федотова?

— Этот вопрос нужно адресовать тренерскому штабу.

— Как сам Константин относится к тому, что с приходом иностранцев потерял место в старте команды, хотя выдал достойный отрезок в первых турах?

— Естественно, Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный игрок.

В нынешнем сезоне 24-летний россиян принял участие в 8 матчах за армейцев и забил 3 мяча. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-kuchaeva-konstantin-khotel-by-poluchat-bolshe-igrovogo-vremeni-v-tsska-1371670/
Константин Кучаев
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