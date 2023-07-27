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Сегодня, 16:27

Агент Тюкавина — об интересе ЦСКА: «Встречаться — не значит жениться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к форварду.

«Встречаться — не значит жениться. Думаю, что многие клубы первой пятерки интересовались. Будет конкретика по цифрам — будем говорить. Интерес есть. Он хороший нападающий, парню всего 21 год», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА интересовался возможностью приобретения у «Динамо» Тюкавина. Между клубами был определенный диалог, и хотя игрок был не против, переходу не суждено было случиться.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Тюкавин
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