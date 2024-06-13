Агент Тюкавина — о победе форварда в опросе игроков РПЛ: «Получить награду гораздо легче, чем защитить ее на следующий сезон»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу форварда в опросе среди футболистов РПЛ, по итогам которого он был признан лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата России.

«Это престижная награда, потому что тут голосуют сами футболисты, которые играют друг против друга. В Англии такая награда считается очень престижной, когда футболисты и тренеры выбирают лучшего игрока. Это вчерашний день, мы двигаемся дальше. Впереди новый сезон. Надо выходить и доказывать. Получить награду гораздо легче, чем защитить ее на следующий сезон», — сказал Сафонов «СЭ».

Второе место в голосовании занял Максим Глушенков из «Локомотива», сделавший больше всех в лиге голевых передач, на третьем месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.