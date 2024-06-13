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Сегодня, 12:35

Агент Тюкавина — о победе форварда в опросе игроков РПЛ: «Получить награду гораздо легче, чем защитить ее на следующий сезон»

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу форварда в опросе среди футболистов РПЛ, по итогам которого он был признан лучшим игроком прошедшего сезона чемпионата России.

Константин Тюкавин&nbsp;&mdash; лучший игрок РПЛ-2023/24. Тюкавин — № 1! Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

«Это престижная награда, потому что тут голосуют сами футболисты, которые играют друг против друга. В Англии такая награда считается очень престижной, когда футболисты и тренеры выбирают лучшего игрока. Это вчерашний день, мы двигаемся дальше. Впереди новый сезон. Надо выходить и доказывать. Получить награду гораздо легче, чем защитить ее на следующий сезон», — сказал Сафонов «СЭ».

Второе место в голосовании занял Максим Глушенков из «Локомотива», сделавший больше всех в лиге голевых передач, на третьем месте — полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.

Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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