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Сегодня, 15:52

Агент Тюкавина — о состоянии игрока: «Он с командой. День — два, все будет нормально»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Константин улетел, он с командой. Врачи будут за ним смотреть, наблюдать за всеми нюансами. У «Динамо» хороший медицинский штаб — день, два, все будет нормально», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «Динамо» сообщило, что Тюкавин начнет сбор по индивидуальной программе.

22-летний футболиств этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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