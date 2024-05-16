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Сегодня, 10:55

Агент Тюкавина о слухах вокруг игрока: «Пытаются выбить из равновесия, нервировать»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил «СЭ», что игрок не обращает внимание на слухи.

Ранее сообщалось, что 21-летнего игрока хотят подписать «Атлетико» и «Бенфика».

«Хотелось бы покоя. До окончания двух игр мы ни с кем не собираемся общаться. Такое ощущение, что в России только один футболист. Тюкавин — психологически устойчивый. Но все равно неприятно. Ему 21 год, он молодой парень. Пытаются его из равновесия выбить, нервировать. Но Костя сосредоточен только на ближайших играх. Ему вся эта волокита не нужна», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач.

ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
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