Сафонов: «Тюкавин готов был отдать все свои призы, чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как футболист отреагировал на поражение команды в заключительном туре чемпионата России. Бело-голубые упустили шанс выиграть РПЛ.

«Он сильно переживал. Костя готов был отдать все свои призы, чтобы команда стала чемпионом. В этой игре все зависело от «Динамо». У меня было такое чувство, что команда вышла играть на ничью», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

25 мая «Динамо» лидировало в турнирной таблице, но проиграв «Краснодару» в 30-м туре, уступило первую строчку «Зениту», который обыграл «Ростов».