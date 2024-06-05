Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:35

Сафонов: «Тюкавин готов был отдать все свои призы, чтобы «Динамо» стало чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как футболист отреагировал на поражение команды в заключительном туре чемпионата России. Бело-голубые упустили шанс выиграть РПЛ.

«Он сильно переживал. Костя готов был отдать все свои призы, чтобы команда стала чемпионом. В этой игре все зависело от «Динамо». У меня было такое чувство, что команда вышла играть на ничью», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

25 мая «Динамо» лидировало в турнирной таблице, но проиграв «Краснодару» в 30-м туре, уступило первую строчку «Зениту», который обыграл «Ростов».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-tyukavin-gotov-byl-otdat-vse-svoi-prizy-chtoby-dinamo-stalo-chempionom-369765/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Жена Шумахера продает имущество и активы семьи ради лечения мужа
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
ЦСКА не назначил тренера, которого предлагал Гинер. Трансферные слухи в РПЛ
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Новиков: «Очевидно, что шестое место послужило поводом для увольнения Федотова»

Сафонов: «Бердыев признался, что реально был идиотом, когда сорвались переговоры со «Спартаком»