Агент Копетти советовался с представителями Барриоса и Дриусси по поводу трансфера в «Зенит»

Мартин Сендоа, представитель нападающего аргентинского «Расинга» Энцо Копетти рассказал «СЭ», почему игрок предпочитает переезд в РПЛ, а не в МЛС.

«От чего зависит переезд Копетти в Россию? Все касается футбола, мы предпочитаем «Зенит», так как это команда очень хорошего уровня, а также стоит высоко в футбольной иерархии. Она намного выше «Шарлотт Юнайтед» из МЛС. У нас налажена постоянная коммуникация, так как мы коллеги и знакомы с агентами, которые занимаются Леандро Паредесом, Матиасом Краневиттером, Себастьяном Дриусси, Эмануэлем Маммана и Вильмаром Барриосом», — сказал Сендоа «СЭ».

26-летний Копетти — воспитанник «Расинга». В нынешнем сезоне форвард забил 21 гол и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 6 миллионов евро.

Ранее Сендоа рассказал о ходе переговоров между «Зенитом» и «Расингом».