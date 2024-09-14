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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 23:07

Агент Корредеры заявил, что футболист перешел в «Химки» из-за тренера

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Агент полузащитника «Химок» Алекса Корредеры Альваро Навасо рассказал, почему футболист выбрал именно подмосковный клуб.

«Из России были предложения не только от «Химок», были и другие варианты. Но Алекс выбрал «Химки» из-за Артиги, тренер очень хотел его видеть в команде», — сказал агент «РБ Спорт».

Корредера является воспитанником «Барселоны», но за основной составе каталонцев не играл. В прошлом сезоне он провел 42 матча за «Тенерифе», в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 7 матчах.

Источник: РБ Спорт
ФК Химки
Франк Артига

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