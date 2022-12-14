Агент Костанцы: «На данный момент не думаем о переходе»

Тайанан Велкер, агент защитника «Крыльев Советов» Фернандо Костанцы, рассказал о планах своего клиента.

«Фернандо восстановился от травмы, ему очень комфортно работать с командой, тренером, руководством. Мы на данный момент не думаем о переходе. Конечно, в футболе ты никогда не знаешь, что может быть дальше, но сейчас у нас нет мыслей о переходе куда-либо. Игрок настроен завершить сезон в Самаре и полностью счастлив в команде», — приводит слова Велкера Metaratings.ru.

24-летний бразилец выступает за «Крылья Советов» с зимы 2022 года. Из-за травмы защитник отыграл только в пяти матчах за самарский клуб.