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Сегодня, 04:28

Агент Козлова: «Надеемся, Данила будет получать больше игровой практики»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова поделился мнением об игре футболиста в сезоне-2024/25.

«Данила получает много игрового времени в Кубке России. В каждом матче чемпионата он выходит на замену. Конечно, ожидаем большего, но нельзя сказать, что Козлов получает мало игрового времени. Постепенно оно увеличивается, динамика положительная. Данила, даже выходя на замену в РПЛ, каждый раз очень здорово себя проявляет. Каждый его матч можно занести в актив. Обратите внимание, он выходит на замену одним из первых, следующий этап — попадание в стартовый состав. Надеемся, что Данила будет получать больше игровой практики. Мусаев ему доверяет, у них отличные отношения и полное взаимопонимание», — приводит «РБ Спорт» слова Голяны.

В сезоне-2024/25 Козлов принял участие в 18 матчах «Краснодара» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт

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