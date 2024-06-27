Агент Козлова: «В случае возвращения в «Зенит» он, скорее всего, уехал бы в «Ростов»

Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не состоялось возвращение игрока в «Зенит».

15 июня появилась информация о том, что «Зенит» выкупит 19-летнего россиянина у «Балтики» и отдаст его в аренду в «Ростов».

«Зенит» рассматривал возвращение Данилы в свой состав. Но для Данилы возвращение в «Зенит» не было приоритетом. В случае возвращения в «Зенит» он, скорее всего, уехал бы в «Ростов». Такой вариант действительно был», — сказал Голяна «СЭ».

27 июня «Краснодар» объявил о подписании контракта с 19-летним россиянином на пять лет.

В минувшем сезоне Козлов провел 15 матчей за «Балтику» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Козлов является воспитанником «Зенита».