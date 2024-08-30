Агент Козлова заявил, что футболист доволен своим игровым временем в «Краснодаре»

Василий Голяна, агент полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова, отреагировал на первый гол футболиста за «быков».

19-летний игрок отличился в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Пари НН» (1:0).

«Добавит ли ему уверенности в себе первый гол в составе «Краснодара»? Безусловно. Гол всегда добавляет уверенности. Наконец-то, этот гол не отменили. Будет дальше работать, будет забивать еще больше. Будет привлекать внимание главного тренера сборной. Мы с оптимизмом смотрим на все происходящее. Доволен ли Данила своим игровым временем в «Краснодаре»? Да», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

Козлов подписал контракт с «Краснодаром» этим летом. До этого он играл за «Балтику».