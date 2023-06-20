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Сегодня, 22:17

Агент Крамарича рассказал, почему футболист выбрал «Сочи» для продолжения карьеры

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Матей Скегро, агент полузащитника «Сочи» Мартина Крамарича, ответил на вопрос корреспондентов «СЭ», почему игрок выбрал РПЛ.

«РПЛ — новый вызов для Крамарича. Ему очень нравится проект, а также клуб, с которым он уже успел немного познакомиться», — сказал Скегро «СЭ».

20 июня 25-летний словенский футболист перешел в «Сочи» на правах свободного агента. Крамарич будет выступать за сочинцев под 7-м номером. Последним клубом вингера был «Браво» из Словении.

В сезоне-2022/23 Крамарич провел 32 матча за «Браво», забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Мартин Крамарич
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