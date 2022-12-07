Агент Кравцова: «Кирилл готов играть под началом любого тренера. Думаю, проблем с Бердыевым не возникнет»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал, какое впечатление произвел на игрока новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

«Бердыев был представлен команде, но это заняло не так много времени. У «Сочи» была важная игра тогда, все думали только об этом. Поэтому детально Бердыев еще не общался с Кириллом. Думаю, что это будет уже на зимних сборах. Кирилл готов играть под началом любого тренера, его задача тренироваться и доказывать свою состоятельность. Тренер уже должен решать, кто будет играть, а кто нет. Думаю, проблем никаких не возникнет», — цитирует «РБ Спорт» агента.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

После 17 туров РПЛ «Сочи» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 25 очков.