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Сегодня, 14:10

Агент Кравцова: «Не думаю, что Кирилл зимой покинет «Сочи»

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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем своего клиента.

«Морено в «Сочи»? Это здорово. Что касается Кирилла, то все нормально, у него контракт с «Сочи». Не думаю, что он покинет зимой клуб. Сейчас он в отпуске, пусть отдыхает», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кравцов сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского хавбека в 1,2 миллиона евро. Контракт футболиста с «Сочи» действует до конца июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
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