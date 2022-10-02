Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Агент Кравцова заявил, что футболист не думает об уходе из «Сочи»

Виктория Кравченко

Агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова рассказал о том, как проходит адаптация игрока в сочинском клубе.

«Кирилл действительно получает мало игрового времени, но никто не обещал, что будет легко. У Кравцова серьезные конкуренты за место в составе. В принципе, он практически в каждой игре выходит на замену. Сейчас мы не думаем о том, чтобы рассматривать какие-либо варианты с уходом или арендой», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Футболист стал игроком «Сочи» летом 202 года. В 10 матчах он провел на поле 298 минут. Сочинцы выкупили хавбека у «Зенита» за 835 тысяч евро, подписав с ним четырехлетний контракт.

ФК Сочи
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карраскаль — о конкуренции с «Зенитом»: «В первую очередь нам надо сосредоточиться на себе»

«Факел» — «Торпедо»: команды объявили составы на матч