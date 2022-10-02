Агент Кравцова заявил, что футболист не думает об уходе из «Сочи»

Агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова рассказал о том, как проходит адаптация игрока в сочинском клубе.

«Кирилл действительно получает мало игрового времени, но никто не обещал, что будет легко. У Кравцова серьезные конкуренты за место в составе. В принципе, он практически в каждой игре выходит на замену. Сейчас мы не думаем о том, чтобы рассматривать какие-либо варианты с уходом или арендой», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Футболист стал игроком «Сочи» летом 202 года. В 10 матчах он провел на поле 298 минут. Сочинцы выкупили хавбека у «Зенита» за 835 тысяч евро, подписав с ним четырехлетний контракт.