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17 мая, 19:11

Агент Кравцова заявил, что футболист не покинет «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем полузащитника в команде.

«Покинет ли Кирилл «Сочи»? Предложения, может, и есть, но он только сейчас стал игроком основы, выходит и приносит пользу. Зачем ему куда-то уходить? Вопрос сейчас так вообще не стоит. Он доволен своим положением в команде. Тренерские перестановки никак не повлияют на его будущее», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В этом сезоне Кравцов принял участие в 25 матчах РПЛ, где отметился одним голом. На данный момент «Сочи» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. После 27 туров у команды 37 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsov-ne-pokinet-sochi-on-dovolen-svoim-polozheniem/
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