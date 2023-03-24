0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:59

Агент Крицюка: «Думаю, «Спартак» попытается со временем сделать российское гражданство Таварешу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Яго Фернандес, агент российского вратаря «Жил Висенте» Станислава Крицюка, оценил переход в «Спартак» защитника Томаша Тавареша.

«Спартак» — самый известный клуб в России. Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак», и, я думаю, португалец будет очень хорошим игроком для лиги. Это все еще молодой талант с хорошей техникой, но его оборонительная игра нуждается в улучшении. Конечно, он может улучшить свои навыки и работать над физической формой. Пока защитник выглядит немного худоватым, и ему, возможно, придется поработать над своей силой. Я думаю, у него есть шанс стать новым Марио Фернандесом для российского футбола», — приводит Metaratings.ru слова Фернандеса.

Также он ответил на вопрос, сможет ли Тавареш в случае яркой игры вернуться в Европу.

«Прямо сейчас я в это не верю. Я слышал, что Малком и Клаудиньо недавно получили российские паспорта, хотя Клаудиньо всего два года в стране. Думаю, «Спартак» попытается со временем тоже сделать российское гражданство Таварешу», — добавил агент.

22-летний Тавареш перешел из «Бенфики» в «Спартак» в январе 2023 года. В составе красно-белых он провел шесть матчей и отметился результативной передачей.

 

 

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/portugalskii-agent-kricyuka-dumayu-spartak-so-vremenem-popytaetsya-sdelat-tavareshu-rossiiskii-pasport-237982/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко — о деле о конфискации квартиры: «Шансов отстоять имущество очень мало»

Воробьев рассказал, как футболисты «Оренбурга» восприняли продление контракта с Личкой