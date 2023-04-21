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Сегодня, 15:37

Агент Кривцова заявил, что к футболисту есть интерес из-за рубежа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Гргич заявил, что европейские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым.

«К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. Я не хотел говорить с «Краснодаром», чтобы не беспокоить их, но интерес действительно есть. Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес. У меня там выступает еще один футболист, и могу сказать, что в Испании хорошо знают про Кривцова», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

20-летний полузащитник выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 26 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-krivtsova-nikitu-hotyat-mnogie-komandy-vy-sokogo-urovnya/
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Никита Кривцов
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