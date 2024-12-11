Агент Кривцова заявил, что футболистом интересуются многие европейские клубы

Футбольный агент Младен Гргич заявил, что на полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова есть спрос в Европе.

«Могу сказать, что есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой. Если «Краснодар» хочет дать ему шанс играть в Европе, он может уехать, есть клубы, которые его хотят», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

Контракт Кривцова с «быками» рассчитан до 30 июня 2029 года.