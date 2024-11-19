Агент Кучаева: «Константин будет доказывать свою состоятельность в «Ростове»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста в этом сезоне.

«Константин работает и будет доказывать свою состоятельность в «Ростове». Вероятность аренды? Мы не рассматривает возможную аренду зимой», — сказал Клюев «СЭ»

Кучаев перешел в «Ростов» в прошедшее трансферное окно. 26-летний игрок в текущем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.