Агент Кучаева объяснил отсутствие игрока в заявке на матч против «Локомотива»

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Агента Константина Кучаева Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему футболист не попал в заявку ЦСКА на матч 15-го тура РПЛ против «Локомотива».
«У Кости повреждение задней поверхности бедра, поэтому он пропускает матч. О сроках восстановления пока не знаем», — сказал Клюев «СЭ».
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 21.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования