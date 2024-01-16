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РПЛ

Сегодня, 12:23

Агент Кучаева опроверг информацию о желании полузащитника покинуть ЦСКА

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на информацию о намерении игрока покинуть клуб этой зимой. Ранее об этом сообщало издание Metaratings.ru.

«Костя на сборах. Он сейчас прикладывает все силы, чтобы пробиться в стартовый состав и решить те задачи, которые поставлены перед клубом», — сказал Клюев «СЭ».

В этом сезоне 25-летний Кучаев сыграл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Константин Кучаев
ФК ЦСКА (Москва)
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